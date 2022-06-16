Здесь за качество в ответе

ООО «Полотняно-заводская бумажная мануфактура» является старейшим предприятием ЦБП в России. В 2018 году предприятию исполнилось 300 лет. При этом предприятие продолжает работать и целенаправленно развиваться.

В настоящее время мануфактура занимается разработкой, производством и поставкой широкого ассортимента товаров по двум направлениям:

— направление «Тарный картон»: бумага для гофрирования (флютинг) и картон для плоских слоев (тестлайнер);

— тетрадное направление: ученические, тетради общие, блокноты, альбомы, записные книжки и т. п.

В настоящее время ООО «ПЗБМ» при поддержке фонда развития промышленности ведет работы по запуску еще одного направления — ​производство бумажных пакетов.

На данный момент заключен договор на поставку оборудования для производства пакетов, поданы документы на регистрацию бренда «МакПак», планово ведутся работы по подготовке помещения к запуску производства. Для реализации проекта приобретены три линии для производства бумажных пакетов различных форматов. На этом оборудовании планируется производство пакетов как с плоской или крученой ручкой, так и без ручек. Такие пакеты могут применяться службами доставки продуктов, кафе и ресторанами для организации доставки блюд или упаковки заказов «на вынос», продуктовыми магазинами, магазинами непродовольственных товаров и многими другими. Также приобретена флексопечатая машина: печать в 7 красок с УФ лакированием. Всё оборудование уже изготовлено и доставляется на ООО «ПЗБМ». Запустить производство бумажных пакетов планируется с июля 2022 года. На начальном этапе реализации проекта будет создано около 40 новых рабочих мест.



На территории ПЗБМ в юбилейный год был открыт уникальный музей бумаги «БУЗЕОН». Это первый музей бумаги в России. Интересная экспозиция в интерьерах старинной бумажной фабрики, интерактивные экспонаты, виртуальная экскурсия по цехам бумажной мануфактуры, воссозданный класс советской школы и многое другое привлекают в Бузеон посетителей со всей России.



Успешная деятельность ООО «ПЗБМ» многократно была отмечена дипломами конкурса «100 лучших товаров России». Тетради общие производства мануфактуры завоевали почетный диплом «Золотая сотня» на Всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России». В 2021 году в национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок — ​2020» ПЗБМ была удостоена высшей награды в категории «Лидеры отрасли» в номинации «Зал славы». В этом же году предприятие стало победителем ежегодного регионального конкурса «Калужский бренд‑2021» в номинации «Предприятия промышленной сферы».

На ПЗБМ работает высокопрофессиональный коллектив, способный решать самые серьезные производственные задачи. Настоящая команда, ценности которой — ​качество, надежность, ответственность.

Полотняно-­Заводская бумажная мануфактура — ​предприятие с 300-летней историей и современными методами развития. За свою историю ПЗБМ накопила уникальный опыт. Опираясь на традиции, предприятие внедряет новые технологии и подходы для решения главной задачи — ​повышения качества продукции, отвечающей требованиям рынка.

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