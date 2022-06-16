Новые направления деятельности АО «Тайфун»

На сегодняшний день АО «Тайфун» является одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса Калужской области. Основная продукция — береговые ракетные комплексы, корабельная радиоэлектроника, — поставляется для отечественного Военно-Морского Флота и на экспорт в десятки стран мира.

Современный научно-технологический комплекс предприятия обеспечивает все основные этапы создания изделий — от разработки до изготовления и испытаний.

АО «Тайфун» также работает над освоением продукции гражданского назначения, особое внимание уделяя импортозамещению.

Наиболее перспективные гражданские проекты связаны с разработкой энергетического оборудования на основе вентильно-­индукторных двигателей. Высокие характеристики вентильно-­индукторного двигателя по надежности, работоспособности и технологичности изготовления позволяют создавать на его основе электроприводы для судовождения, а также для грузоподъемного и шахтного оборудования. По заказу ПАО «АЛРОСА» разработан на замену импортному аналогу и выпускается вентилятор местного проветривания с вентильно-­индукторным двигателем для эксплуатации во взрывоопасных средах шахт и рудников.

Крупными заказчиками гражданской продукции становятся предприятия транспортного машиностроения. В их интересах выполняются сразу несколько разработок по электроприводам и оборудованию путевых машин, предназначенных для обслуживания железнодорожной инфраструктуры.

У завода есть опыт производства источников питания для военной техники, где требуется высокое качество, надежность и бесперебойность электропитания. Схожие требования предъявляются и на транспорте, метрополитене, в нефтегазовом секторе. Для заказчиков из этих отраслей разработан ряд типономиналов источников вторичного электропитания и статических преобразователей напряжения. На заводе созданы производственные мощности, обеспечивающие полный цикл производства систем электропитания, предназначенных для эксплуатации в самых жестких условиях.

Дальнейшее развитие высокотехнологичной гражданской продукции связано с созданием полного диапазона решений и выходом на рынок с комплектными предложениями в сегментах силовых электроприводов и систем электропитания.

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