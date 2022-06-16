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ВТБ: спрос на розничные кредиты в мае вырос в 1,5 раза

Опубликовано: 16.06.2022 17:00 0 105
ВТБ: спрос на розничные кредиты в мае вырос в 1,5 раза

По итогам мая россияне оформили в ВТБ розничные кредиты на 86 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает результат за апрель. По оценке банка, в июне тренд роста выдачи кредитов физлицам продолжится, однако общий уровень спроса на них пока остается ниже, чем в прошлом году. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2022.
 
Всего за пять месяцев этого года ВТБ предоставил физлицам почти 600 млрд рублей, из которых 355 млрд пришлись на ипотеку, 209 млрд – кредиты наличными и 20 млрд – автокредиты. Общий портфель розничных кредитов ВТБ составляет 4,75 трлн рублей.
 
В мае ипотека заняла более половины продаж розничных кредитов – 48 млрд рублей, что почти на 40% выше апрельского результата. Продажи кредитов наличными выросли в 1,5 раза и превысили 33 млрд рублей, что на 55% больше, чем в апреле. В автокредитовании выдачи увеличились вдвое и составили порядка 4 млрд рублей. Большим спросом у населения пользуются кредитные карты, портфель которых с начала года вырос на 13%, до рекордных 150 млрд рублей. 
 
«Ситуация на финансовом рынке в начале года и резкий рост ценовых параметров серьезно повлияли на объемы розничного кредитования. Мы фиксируем, что по итогам пяти месяцев уровень спроса на кредиты сопоставим с доковидными показателями 2019 года. Но важно понимать, что ключевой задачей первого полугодия была стабилизация на рынке привлечения и сохранение доверия населения к банковскому сектору. Благодаря своевременным и эффективным решениям ЦБ нам удалось справиться с ней, восстановив объем портфеля привлечения до уровня конца февраля, и сейчас он уже превышает 4,8 трлн рублей. Поэтапное снижение ключевой ставки с 20 до 9,5% позволит изменить потребительское поведение россиян, и во втором полугодии мы рассчитываем на реализацию отложенного спроса на кредиты и традиционный сезонный рост продаж», – отметил Анатолий Печатников. 
 
Топ-менеджер ВТБ также отметил, что одновременно с увеличением объемов кредитования банк уделит внимание долговой нагрузке клиентов, чтобы не допустить излишней закредитованности в нынешних условиях. Дополнительной мерой поддержки заемщиков являются кредитные каникулы: как государственные, так и собственные предложения банков. В рамках своей программы ВТБ предоставил клиентам в этом году каникулы на 77,5 млрд рублей. На государственные каникулы спрос по-прежнему вдвое ниже, чем в первые волны пандемии. За 2022 год ВТБ оформил их на 13 млрд рублей. 
 

Банк ВТБ (ПАО)

 

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Опубликовано: 16.06.2022 17:00 0 105
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