ВТБ: россияне направят до 200 млрд рублей депозитных средств на новую ипотеку

Клиенты ВТБ за весну получили рекордный процентный доход по депозитам – порядка 140 млрд рублей. По оценке банка, большую часть из закрывающихся вкладов они разместят на новые депозиты. Кроме того, в целом на российском рынке летом до 200 млрд рублей будет направлено на реализацию отложенного спроса на покупку жилья. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2022.



Весной депозиты и накопительные счета пользовались повышенным спросом населения. С начала весны клиенты ВТБ разместили в классические инструменты порядка 3,5 трлн рублей. В результате портфель рублевых депозитов и накопительных счетов в банке с учетом оттоков за три месяца увеличился на 750 млрд рублей, и общий портфель классических сбережений во всех валютах на конец мая достиг 4,8 трлн, что сопоставимо с уровнем конца февраля. При этом три четверти сберегательных продуктов открывались онлайн.



Рекордные ставки по вкладам и накопительным счетам, которые в марте превышали 20% в рублях, позволили клиентам ВТБ получить по итогам весны рекордный доход по депозитам – порядка 140 млрд рублей за три месяца. Средняя доходность по сберегательным продуктам в марте-мае была в 4 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года: 16% против 4%. В среднем на одном сберегательном продукте весной клиенты держали порядка 500 тыс. рублей.



По прогнозам ВТБ, большую часть средств с закрывающихся вкладов клиенты банка переразместят на новые депозиты, которые по соотношению ликвидности и доходности продолжат удерживать лидерство среди сберегательных инструментов. Кроме того, часть денег со вкладов и накопительных счетов будет направлена на решение жилищного вопроса. По оценкам банка, в целом на российском рынке на первоначальный взнос по ипотечному кредиту население может за лето направить до 200 млрд рублей сбережений.



«В начале весны, когда после резкого подъема ключевой ставки ЦБ выросли ставки и по депозитам, и по кредитам, часть клиентов предпочла отложить покупку жилья и разместить свои «жилищные» накопления на вклады. Снижение кредитных ставок и продление программ льготной ипотеки оживило рынок жилищного кредитования, и к концу лета объем ипотечных сделок может вернуться к значениям начала года. Этому будет способствовать высокий доход по депозитам, который клиенты получат по краткосрочным вкладам, открытым в период рекордных ставок. При этом значительный пул потенциальных заемщиков, по нашим прогнозам, предпочтет дождаться осени, когда завершится срок высокодоходных полугодовых депозитов», – отметил Анатолий Печатников.





Банк ВТБ (ПАО)

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.