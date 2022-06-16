«РУССКИЙ ПРОДУКТ»: сохраняя традиции пищевого производства

Производственные мощности «РУССКОГО ПРОДУКТА» сосредоточены на современном предприятии в селе Детчино Калужской области. Компания выпускает широкий ассортимент продуктов питания от супов и злаковых хлопьев до мучных полуфабрикатов и кофе. По оценкам экспертов, она является важным звеном обеспечения продовольственной безопасности страны.

Продукция компании представлена более чем в 70 000 торговых точках, включая федеральные сети и онлайн­торговлю. Сбытовая сеть — ​140 контрагентов на территории РФ и за границей.

Позицию одного из лидеров пищевой промышленности «РУССКОМУ ПРОДУКТУ» обеспечивает портфель брендов, включающий практически все категории бакалейной продукции. Кроме того, выпускается продукция под торговыми марками «Х5», «Лента», «Тандер», «ВкусВилл», «ТвойДом», «ОРИМИ» и других.

Генеральный директор компании Владимир Граудин отмечает, что инновационный центр «РУССКОГО ПРОДУКТА» занимается разработкой новых рецептур и внедряет их в производство.

«РУССКИЙ ПРОДУКТ» — ​это современное автоматизированное предприятие с инновационным подходом к производственному процессу, многоступенчатым контролем на всех технологических этапах. Строгий контроль качества начинается от сырья и заканчивается конечным продуктом в фирменной упаковке. Знаменитый на всю страну «Геркулес» — ​это лишь один из десяти брендов компании, под которыми выпускается более 140 товарных позиций. Хорошо знакомы каждой российской семье смеси для выпечки «Печем Дома», моментальные и варочные супы от бренда «СУПЕРСУП», злаковые напитки «Старая Мельница», кисели и желе «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Ассортимент постоянно расширяется с учетом пожеланий покупателей и современных трендов пищевой промышленности.

Как социально-­ориентированная компания, АО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» уделяет особое внимание социальной ответственности. Поддерживает социальные учреждения и автономные некоммерческие организации, работающие с детьми, оставшимися без попечения родителей, а также с детьми с ограниченными возможностями. Только за 2021 год оказана благотворительная помощь объемом в 15 тонн собственной продукции. В 2022 году компания развернула широкую гуманитарную программу помощи беженцам Донбасса и детям, пострадавшим в ходе боевых действий. Активное участие в ней приняли сотрудники компании, выступившие на волонтерских началах и во внерабочее время.

Также предприятие активно поддерживает проходящие в Малоярославецком районе культурно-­массовые мероприятия. Это Новый год, Масленица, День села Детчино, детский рыболовный фестиваль «В гостях у Карпа» и другие праздники. В 2021 году в уникальном формате социального партнерства проведен корпоративный праздник «День семьи», прошли благотворительный аукцион и благотворительная ярмарка.

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