Гордость региона: ТОП-20 по версии наших читателей

Определены обладатели народной голосования.

В нынешнее санкционное время в России на первый план выходит тема импортозамещения. Всем известно, что Калужская область много лет активно привлекала в регион иностранных инвесторов, многие из которых сегодня приостановили свою работу.

Но Калужская область держится далеко не только на иностранных производствах. У нас имеется большое количество отечественных предприятий и их производств, которые смело можно назвать «Гордостью Калужской области».

И в рамках нашего нового проекта в поддержку отечественных производителей, «Комсомольская правда – Калуга» провела опрос читателей на сайте, с просьбой назвать те предприятия, которые на их взгляд являются гордостью региона.

По итогам опроса были выявлены 20 организаций, набравших наибольшее количество голосов.

И 8 июня на теплоходе «Иван Ципулин» состоялась церемония награждения победителей проекта «Гордость региона. Калуга».

Лучшие из равных

Церемония началась с приветственной речи генерального директора медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» Павла КОРЕНЮГИНА.

- Совсем недавно основной темой обсуждений были иностранные инвестиции, - сказал Павел Владимирович. - Их холили и лелеяли, на руках носили, но в последнее время на первый план вышли именно отечественные предприятия, которые много лет поддерживают экономику региона. И наш проект призван оказать информационную поддержку именно этим предприятиям.

Гостем мероприятия стал заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений города Калуги Дмитрий ИВАНОВ, который особо отметил, что калужане, выбирая тех, кого они считают гордостью, назвали лучших среди равных.

- За каждым из вас стоит предприятие, стоят люди: где-то десятки, где-то даже тысячи, - обратился к победителям Дмитрий Владимирович. - Крайне приятно, что калужане высказали свое мнение и выделили лучших среди равных. Лучших в своем деле и профессионально, и душой переживающих за свое производство, за свой коллектив, за те услуги, которые оказывают.

Слово победителям

- Мы работаем с 1973 года, в следующем году нам исполнится 50 лет. За это время мы много чего прошли: и советский строй, и перестройку, но до сих пор сохранили свое предприятие, - говорит представитель одного из победителей народного голосования «Гордость региона» - «НПП «Калужский Приборостроительный Завод «Тайфун» Сергей НЕКРАСОВ.

Этот завод вряд ли нуждается в представлении. Он является одним из ключевых промышленных предприятий Калужской области и дал название целому микрорайону областного центра. Здесь разрабатывают и производят сложную радиоэлектронную технику не только гражданского, но и, как принято говорить, специального назначения.

Еще одним победителем стало ООО «Полотняно-Заводская Бумажная Мануфактура».

- Нашему предприятию 300 лет, и все эти века оно работает и не останавливается, сказала представительница ООО «Полотняно-Заводская Бумажная Мануфактура» Светлана НИКОЛЬСКАЯ. - Нашу продукцию знают, как в России, так и за рубежом. Мы будем и дальше работать, выпускать нашу качественную продукцию, чтобы нами можно было гордиться.

Кстати, именно на бумаге Полотняно-заводской бумажной мануфактуры издавался журнал великого гения русского языка Александра Пушкина «Современник». В настоящее время на предприятии производится более 500 наименований товара.

Гордостью региона назвали калужане и одно из ведущих машиностроительных предприятий по производству путевой железнодорожной техники для ремонта, строительства и эксплуатации железных дорог АО «Калужский завод «Ремпутьмаш».

Мы стараемся несмотря на ситуацию, которая произошла, держаться на плаву. Пытаемся получить заказы и развиваться. Надеемся, что наше предприятие будет достойным в Калужской области, - говорит Антон БАСКАКОВ.

Еще одним номинантом стало ООО «Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод».

- Наше предприятие работает с 1948 года, - говорит заместитель генерального директора Алексей МЕТЕЛКИН. - В новейшей истории это работа с 2005 года с ПАО «Газпром» для обеспечения нашей продукцией газотранспортных, газодобывающих дочерних обществ ПАО «Газпром». Предприятие не стоит на месте, мы развиваемся. Как бы ни было тяжело, мы обеспечены заказами и на 2022-й, и на 2023 год.

Выбор читателей

Запуская голосование, мы и не предполагали, что оно вызовет такой интерес у калужан. В общей сложности мы обработали несколько сотен анкет.

И мы представляем полный список тех 20-ти предприятий, кто был упомянут нашими читателями чаще других.

Мы специально не разделяем их по местам. Потому что гордость, она как Родина, одна на всех.

• АО «НПП «Калужский Приборостроительный Завод «Тайфун»

• ООО «Полотняно-Заводская Бумажная Мануфактура»

• АО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

• ООО «Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод»

• ЗАО «Калужский завод строительных материалов»

• ГБУК КО «КАЛУЖСКИЙ ТЮЗ»

• ООО «Агрофирма Оптина»

• АО «Русский продукт»

• ООО «Зеленые линии – Калуга»

• ООО «Полигон ЖБЦ»

• ООО ТЦ «Агрит»

• Сеть магазинов «Ферма»

• АО «Хлебокомбинат» г.Калуги

• АО «Колос»

• ПАО «Калужский завод автомобильного электрооборудования»

• ООО «Листон»

• Калужский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»

• ООО «Калужский ликеро-водочный завод Кристалл»

• ПАО «Приборостроительный завод «Сигнал»

• ООО Швейная фабрика «ДИБОНИ»

От всей души поздравляем победителей и с нетерпением вместе с вами ждем следующего года и нового народного голосования!

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