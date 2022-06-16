Городская Дума Калуги организовала состязания «Негрустин-2022»

Творческое состязание «Негрустин» организовала Городская Дума в преддверии Дня медицинского работника. В юмористическом баттле сошлись команда калужских врачей и команда студенческого педагогического отряда при Городской Думе.

- В ходе профориентационной смены «Юность-2022» врачи БСМП провели яркие мастер-классы, интересно и с юмором рассказали о своей работе. Некоторые школьники задумались о том, чтобы связать свою жизнь с медициной, – рассказал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. – У педагогического отряда родилась идея продолжить творческое сотрудничество с медиками. Накануне дня медработника с нашей помощью они организовали творческое состязание. У нас замечательная молодёжь, активная и целеустремлённая, у них множество интересных проектов, которые, мы, со своей стороны поможем реализовать.

Состязания прошли в тёплой дружеской атмосфере, для участников гостеприимно распахнулись двери нового конференц-зала музея космонавтики. Их ожидали как медицинские, так и творческие конкурсы, в юмористической форме студенты освоили методы оказания первой медицинской помощи. Участники соревновались в наложении повязок и отрабатывали непрямой массаж сердца на манекенах. Студенты и медики показали свои творческие способности: пели, танцевали, искромётно шутили.

В составе жюри выступление команд оценивали Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутат Городской Думы Константин Сотсков, представители РАНХиГС и КГУ, врачи, а также директор музея космонавтики Наталья Абакумова.

По итогам состязаний команды набрали одинаковое количество баллов и победила дружба. Стороны обменялись подарками, также всех ждали сладкие призы.

Юрий Моисеев поздравил медиков с наступающим профессиональным праздником, поблагодарил за самоотверженный труд и заботу о здоровье калужан.

С днём медицинского работника врачей поздравили юные артисты центра «Созвездие», подготовившие концертную программу. Ещё один подарок врачам преподнесли ученики калужских школ, подарившие медикам рисунки на тему «Врачи глазами детей».

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