Главная Новости Общество
Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

16 июня в Калуге начали бороться с пьянством

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 16.06.2022 07:50 4 484
16 июня в Калуге начали бороться с пьянством

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 16 июня.

1790 – «Была буря много в бору лесу поломало, и с церквей несколько глав посорвало». (Из записок купца Губкина, с.81)

1800 – в Калуге в здании Присутственных мест (ныне пл. Старый Торг, 4) открылась Духовная семинария, переведенная из Лаврентьевского монастыря.

1972 - Принять меры к упорядочению торговли спиртными напитками, запретив их продажу в столовых, кафе, буфетах общественного питания, производить отпуск вина и водки в специализированных магазинах и отделах при гастрономах с 11 часов дня до 19 часов вечера. (Из постановления Калужского облисполкома по осуществлению мер в связи с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР, Указом Президиума Верховного Совета СССР "Об усилении борьбы против пьянства и алкоголизма" от 16 июня 1972 г.). (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

2007 - на озере Ломпадь стартовал первый этап Чемпионата и Первенства России по водно-моторному спорту. Организаторы РОСТО и Администрация города Людинова.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 16.06.2022 07:50 4 484
Тэги: история калуги
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 4 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Всего проголосовало: 381
Новости Обнинска
Новости партнеров
Сколько делается кредитная карта
Аренда автокрана для строительных или монтажных работ
Уборка офисного помещения после ремонта

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru