В Калужской области еще один ребенок родился в машине скорой помощи
В ночь на среду, 15 июня, в Малоярославце местная жительница родила ребенка прямо в машине скорой помощи. Об этом сообщили медики.
Девочка появилась на свет здоровой. Сейчас мама и малышка находятся под наблюдением врачей.
Напомним, на прошлой неделе в Калуге врачи скорой помощи дважды принимали роды.
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