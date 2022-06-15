В Калужской области еще один ребенок родился в машине скорой помощи

В ночь на среду, 15 июня, в Малоярославце местная жительница родила ребенка прямо в машине скорой помощи. Об этом сообщили медики.

Девочка появилась на свет здоровой. Сейчас мама и малышка находятся под наблюдением врачей.

Напомним, на прошлой неделе в Калуге врачи скорой помощи дважды принимали роды.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.