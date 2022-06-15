В Калужской области 21 водителя маршруток выдворят за пределы страны

Как мы уже рассказывали, с конца мая мигрантам в Калужской области нельзя работать в транспортной сфере. В среду, 15 июня, полиция региона опубликовала первые результаты проверок.

Всего в поле зрения правоохранительных органов попали 1636 единиц транспорта, 53 стоянки и 20 автостанций.

Проверено 299 иностранцев и 28 работодателей. Составлено 310 административных протоколов на 512 тысяч рублей. За пределы России выдворят 21 мигранта.

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