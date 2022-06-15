В Калужской области увеличили штрафы за нарушения пожарной безопасности в лесах

В Калужской области увеличены штрафы за нарушения требований пожарной безопасности в лесах. В среду, 15 июня, об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Для обычных людей штрафы подняли до 15-30 тысяч рублей, для должностных лиц – до 30-50 тысяч, для юрлиц – до 100-400 тысяч.

- За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям, штраф для граждан установлен в размере от 30 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 40 до 60 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей, - пояснили в министерстве.

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