В Калуге найден живым пропавший 21-летний мужчина

Как мы уже рассказывали, в Калуге 12 июня пропал 21-летний мужчина. В среду, 15 июня, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Калуга сообщил, что его удалось обнаружить.

- Найден, жив! – говорится в сообщении волонтеров.

Что именно с ним произошло, не уточняется.

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