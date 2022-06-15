В Калужской области министерство транспорта создано вместо министерства дорожного хозяйства
В среду, 15 июня, опубликовано постановление правительства Калужской области №427 о переименовании министерства дорожного хозяйства в министерство транспорта. Документ подписал губернатор Владислав Шапша.
В новом ведомстве будут объединены функции министерства дорожного хозяйства и управления транспорта и логистики, которое входило в состав министерства экономического развития и промышленности региона.
Как объяснял губернатор, создание нового ведомства не повлечет увеличения штата и расходов.
На должность министра транспорта Калужской области Шапша назначил Владимира Волочая. Ранее появилась информация, что он работал в Москве.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!