В Калужской области министерство транспорта создано вместо министерства дорожного хозяйства

В среду, 15 июня, опубликовано постановление правительства Калужской области №427 о переименовании министерства дорожного хозяйства в министерство транспорта. Документ подписал губернатор Владислав Шапша.

В новом ведомстве будут объединены функции министерства дорожного хозяйства и управления транспорта и логистики, которое входило в состав министерства экономического развития и промышленности региона.

Как объяснял губернатор, создание нового ведомства не повлечет увеличения штата и расходов.

На должность министра транспорта Калужской области Шапша назначил Владимира Волочая. Ранее появилась информация, что он работал в Москве.

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