Главная Новости Общество
Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

Глава ВТБ Андрей Костин предложил создать платформу для поддержки российской промышленности

Опубликовано: 15.06.2022 16:00 0 157
Глава ВТБ Андрей Костин предложил создать платформу для поддержки российской промышленности

Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин обратился к правительству РФ с идеей создать постоянно действующую группу из крупнейших банков и представителей Минпрома и Минэкономики для поддержки различных отраслей промышленности в России. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсант». 

По его словам, сегодня в банки приходит много компаний и частных инвесторов с проектами по импортозамещению. «Я даже обратился к правительству с идеей создать постоянно действующую группу из крупнейших банков и представителей Минпрома и Минэкономики, чтобы задавать приоритеты, какие отрасли и какие продукты есть смысл в первую очередь поддерживать. Если, например, создать единую платформу, ей может пользоваться не одно предприятие-инвестор, а целые отрасли. Такие истории требуют комплексного подхода. Они не всегда могут быть сверхприбыльными, но обеспечат цепочку производств, целый ряд предприятий и отраслей», – отметил Андрей Костин.

Топ-менеджер добавил, что капитал возвращается в страну, так как бизнес на фоне ухода западных конкурентов увидел перспективы инвестиций в Россию. «Думаю, все деньги, которые зарабатывает бизнес, будут оставаться и вкладываться только внутри страны, и это большие возможности. Да, трудно сделать технологический прорыв в условиях, когда развитые страны закрыли к себе доступ. Но надо опираться на свои силы плюс на поддержку тех стран, которые смогут поставлять технологии», – считает президент ВТБ.

По его мнению, российские компании найдут пути импортозамещения не только за счет новых поставщиков, но и развивая собственные производства. «Все-таки российские бизнесмены – люди очень энергичные, я это вижу по нашим клиентам. Процессы будут идти, постепенно будем восстанавливаться, поэтому мой прогноз на 2024 год позитивный – с возобновлением роста экономики», – сказал Андрей Костин.

По прогнозам топ-менеджера, в случае развития импортных операций рыночная цена доллара на конец года составит 70–75 рублей. При этом темпы снижения ключевой ставки будут замедляться. «Центробанк сейчас решительно снижает ключевую ставку. И за это его руководство можно только похвалить. Если инфляция окажется придавлена, ЦБ может снижать и дальше. Регулятор хорошо понимает, что задача экономического роста тоже важна, и будет использовать любую возможность, если инфляция ее предоставит, но темпы снижения ключевой ставки будут существенно замедляться», – заключил президент ВТБ.


Банк ВТБ (ПАО)

 

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 15.06.2022 16:00 0 157
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Всего проголосовало: 381
Новости Обнинска
Новости партнеров
Сколько делается кредитная карта
Аренда автокрана для строительных или монтажных работ
Уборка офисного помещения после ремонта

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru