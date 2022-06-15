Правительство России выделит два миллиарда рублей на строительство новой поликлиники в Калуге

В среду, 15 июня, в Москве на заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ калужская делегация защитила проект по выделению дополнительных средств инфраструктурного бюджетного кредита на строительство детско-взрослой поликлиники на Правобережье в Калуге. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Работа по проекту стартовала, - сообщил глава региона. - Проект прошел экспертизу. Ведется подготовка торгов на строительно-монтажные работы. Сегодня одобрено выделение средств на следующий этап. Всего нам будет выделено на этот проект ИБК в сумме более двух миллиардов рублей.

Ранее в марте калужская сторона предложила перенаправить средства инфраструктурного бюджетного кредита, которые ранее планировалось выделить на канатную дорогу, на поликлинику.

- Знаю, как жителям Правобережья нужна эта поликлиника, - прокомментировал Шапша. - В последнее время вижу, что в соцсетях жители задают вопрос, как продвигается проект. Отвечаю: движемся вперед. Сегодня прошли очередной важный этап. Завершить строительство поликлиники планируется в 2024 году.

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