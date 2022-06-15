В Калужской области вышла замуж 15-летняя девочка
В среду, 15 июня, управление ЗАГС по Калужской области опубликовало данные о возрасте женихов и невест в нашем регионе за май.
Самой юной невесте было 15 лет, самой возрастной – 75.
Средний возраст жениха – 33 года, невесты – 31.
Всего в мае в Калужской области зарегистрировано 242 брака, с начала года – 1788.
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