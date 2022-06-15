В Калуге пропал 21-летний мужчина
В Калуге пропал 21-летний Иван ПЕТРОВ. В среду, 15 июня, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Последний раз молодого человека видели 12 июня.
На данный момент нет информации, где он может находиться.
Опубликованы фото и приметы пропавшего:
- Рост: 180 см.
- Телосложение: нормальное.
- Цвет глаз: серые.
- Волосы: темно-русые.
- Был одет: коричневая кофта с белой полоской, темно-синие джинсы, черные кроссовки.
Если у вас есть какие-то данные об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 880070054552.
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