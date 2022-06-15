В Калуге пропал 21-летний мужчина

В Калуге пропал 21-летний Иван ПЕТРОВ. В среду, 15 июня, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Последний раз молодого человека видели 12 июня.

На данный момент нет информации, где он может находиться.

Опубликованы фото и приметы пропавшего:

Рост: 180 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: серые.

Волосы: темно-русые.

Был одет: коричневая кофта с белой полоской, темно-синие джинсы, черные кроссовки.

Если у вас есть какие-то данные об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 880070054552.

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