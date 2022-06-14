В Калужской области установят 26 новых фельдшерско-акушерских пунктов

До конца года в Калужской области планируется установить 26 модульных зданий ФАПов. Из них 25 – в населенных пунктах, где здания фельдшерско-акушерских пунктов устарели и одно – новый ФАП в деревне Андреевское Калуги, сообщили 14 июня в правительстве региона.

На данный момент завершена установка модульных ФАПов в селе Буднянский Спас-Деменского района, селе Мармыжи и селе Серпейск Мещовского района.

- Ведется работа по подведению инженерных коммуникаций, закупается медицинское оборудование и мебель, администрации муниципалитетов осуществляют благоустройство прилегающих территорий, - прокомментировали в правительстве.

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