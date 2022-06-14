В Обнинске составили 21 протокол на мигрантов

Во вторник, 14 июня, полиция Калужской области сообщила о результатах рейда в Обнинске, где проверяли мигрантов.

В отделение доставили 16 человек. На них составили 21 административный протокол.

В 13 случаях иностранцы не соблюдали федеральные ограничения на осуществление отдельных видов деятельности. Семь человек находились в России нелегально. Один мигрант работал без необходимых документов.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.