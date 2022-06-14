В Обнинске составили 21 протокол на мигрантов
Во вторник, 14 июня, полиция Калужской области сообщила о результатах рейда в Обнинске, где проверяли мигрантов.
В отделение доставили 16 человек. На них составили 21 административный протокол.
В 13 случаях иностранцы не соблюдали федеральные ограничения на осуществление отдельных видов деятельности. Семь человек находились в России нелегально. Один мигрант работал без необходимых документов.
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