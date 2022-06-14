В Калужской области найден живым пропавший 11-летний мальчик
Днем во вторник, 14 июня, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил, что найден живым 11-летний мальчик из Малоярославца.
Как мы уже рассказывали, ребенок пропал поздно вечером 12 июня.
По сообщению очевидцев в социальных сетях, мальчик гулял с друзьями в Балабаново.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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