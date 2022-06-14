В Калужской области стартовали съемки третьего сезона сериала «Жуки»

В деревне Нижние Подгоричи Перемышльского района стартовали съемки третьего сезона сериала «Жуки». Представители Comedy Club Production приехали в Калугу на прошлой неделе, сообщили в сообществе «Кино в Калуге».

Премьера нового сезона одного из самых популярных российских сериалов последнего времени запланирована на осень.

Фильм рассказывает историю троих москвичей, которых отправили в саратовскую деревню на альтернативную службу.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.