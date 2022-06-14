В Калужской области 298 человек пострадали от укусов клещей за неделю

За неделю, с 6 по 12 июня. в Калужской области 298 человек обратились к врачам по поводу укусов клещей. Среди них были 92 ребенка, сообщили во вторник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Чаще всего клещи кусали людей в Калуге, Обнинске, Жуковском, Боровском, Козельском, Малоярославецком, Тарусском и Бабынинском районах.

В лабораториях проверили 195 клещей, снятых с людей. В 37 случаях выявлен боррелиоз, в трех - гранулоцитарный анаплазмоз человека.

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