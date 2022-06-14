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Писатель Александр Лапин награжден за вклад в развитие СМИ

Автор: Сергей ПРОХОРОВ. Фото пресс-службы правительства Воронежской области.
Опубликовано: 14.06.2022 10:02 0 270
Писатель Александр Лапин награжден за вклад в развитие СМИ

Накануне Дня России и 88-летия образования Воронежской области (12 и 13 июня) в правительстве Воронежской области состоялось вручение государственных и областных наград.

В числе их получателей был и известный писатель Александр Лапин, который хорошо известен в литературных кругах Калуги. Автор цикла романов «Русский крест» проводил в нашем городе несколько встреч с литературной общественностью, его книги с успехом продаются в Калуге.

- Каждый из присутствующих здесь внес достойный вклад, чтобы эти даты и все, что с ними связано, были наполнены высокой значимостью и глубоким смыслом, - сказал на церемонии вручения наград губернатор Воронежской области Александр ГУСЕВ. - Благодаря таким людям, как вы, - трудолюбивым, патриотичным, добросовестным, порядочным - развивается Россия, а участие Воронежской области в этом процессе становится все более заметным. Сегодняшние награды и звания означают благодарность страны и региона за ваши заслуги. За ваши профессиональные и человеческие качества. Все вы - высококлассные специалисты в значимых сферах жизнедеятельности.

Александру Лапину глава региона вручил Почетный знак «Заслуженный работник медиаотрасли Воронежской области». Им награждают людей, которые внесли значительный вклад в развитие печати, радиовещания, телевидения, издательской деятельности в регионе. В том числе - за многолетнюю и плодотворную работу по развитию СМИ, обеспечению населения своевременной и объективной информацией, созданию актуальных журналистских материалов. При этом знак получают не более двух человек в год. А их стаж в медиаотрасли должен быть не менее 15 лет.

- Мой старый друг Володя Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды», поздравляя меня с юбилеем, написал: «Если выпало в империи родиться, лучше жить в провинции у моря», потому что в столице «Русский крест» не напишешь, - говорит Александр Лапин. - Вот я и живу в Воронежской области. Но не у моря, а у реки. И благодарен этой земле, которая 20 лет назад приняла меня и помогла реализоваться не только как медиаменеджеру, но и как писателю. Я рад сегодняшней награде, которая отмечает мой долгий труд. Спасибо губернатору, спасибо всем собравшимся. Вы мои герои. И о вас я тоже рассказываю в своих книгах.

Ранее Александр Лапин был удостоен Почетного знака «Благодарность от земли Воронежской» и других областных наград. Также он является лауреатом премии правительства РФ в области СМИ и Большой литературной премии России. Наиболее известные его произведения - шеститомная эпопея «Русский крест», романы «Святые грешники», «Крымский мост», трилогия «Книга живых».

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Автор: Сергей ПРОХОРОВ. Фото пресс-службы правительства Воронежской области.
Опубликовано: 14.06.2022 10:02 0 270
Тэги: общество
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