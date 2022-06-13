В Калужской области ищут двоих мужчин, пропавших в соседних регионах

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» опубликовал информацию о поисках двоих мужчин, которые могут находиться на территории Калужской области.

6 июня в Брянске исчез 60-летний Валерий Браслетов. По информации волонтеров, он может нуждаться в медицинской помощи.

В Москве 9 июня ушел и не вернулся домой 50-летний Александр Федосеев. Он также нуждается в посторонней помощи, не ориентируется в пространстве.

Если у вас есть какие-либо данные об этих людях, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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