В Калужской области ищут двоих мужчин, пропавших в соседних регионах
Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» опубликовал информацию о поисках двоих мужчин, которые могут находиться на территории Калужской области.
6 июня в Брянске исчез 60-летний Валерий Браслетов. По информации волонтеров, он может нуждаться в медицинской помощи.
В Москве 9 июня ушел и не вернулся домой 50-летний Александр Федосеев. Он также нуждается в посторонней помощи, не ориентируется в пространстве.
Если у вас есть какие-либо данные об этих людях, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!