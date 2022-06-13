В Калужской области открыли памятник переводчику Николаю Любимову

В Перемышле открыт памятник Николаю Любимову – известному советскому переводчику, который провел детство в нашем крае. Любимов учился в школе в Перемышле с 1919 по 1930 годы.

На открытие приехал сын переводчика Борис Любимов. Он является ректором Щепкинского училища, заместителем художественного руководителя Государственного Малого Театра, а также заведующим кафедрой истории театра России ГИТИС.

Любимов перевел на русский язык «Декамерона», «Хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского», «Гаргантюа и Пантагрюэль», «Брак поневоле», «Мещанина во дворянстве», «Красное и черное» и другие произведения европейских авторов.

Нынешний министр культуры России Ольга Любимова – внучка известного переводчика.

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