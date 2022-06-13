В Калужской области названы шесть самых популярных детских имен

Управление ЗАГС Калужской области на днях опубликовало данные о самых популярных именах, которыми жители нашего региона называли своих новорожденных детей в мае 2022 года.

У мальчиков лидером продолжает оставаться имя Артем. Второе по популярности – Иван, третье – Михаил.

Девочек чаще всего называли Софиями. Также популярны имена Полина и Виктория.

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