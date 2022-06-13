В Калужской области выросло количество разводов

За первые пять месяцев нынешнего года в Калужской области развелись 2152 пары. За такой же период прошлого года было 2076 разводов. Об этом сообщили в региональном загсе.

Там отмечают, что в нынешнем году калужские мужчины чаще первыми обращаются с желанием развестись.

Мужчины стали инициаторами разводом в 1147 случаях, женщины – в 1005.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.