В Калужской области выросло количество разводов
За первые пять месяцев нынешнего года в Калужской области развелись 2152 пары. За такой же период прошлого года было 2076 разводов. Об этом сообщили в региональном загсе.
Там отмечают, что в нынешнем году калужские мужчины чаще первыми обращаются с желанием развестись.
Мужчины стали инициаторами разводом в 1147 случаях, женщины – в 1005.
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