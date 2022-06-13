В Калуге за неделю родились 87 детей

В Калуге за неделю, с 6 по 11 июня, родились 87 детей. Мальчиков, как и на предыдущих неделях, было больше – 47 на 42. Такую статистику опубликовал городской загс.

У двух калужанок родились двойни.

Среди редких имен в загсе отметили следующие: Златослава, Агата, Всеволод, Стефания, Николь и Даниел.

С начала 2022 года в областной столице появились на свет 1786 детей.

Также за неделю в городе сыграли 75 свадеб, с начала года – 899.

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