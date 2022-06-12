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Городу Балабаново Калужской области исполнилось 50 лет

Дмитрий Ивьев , Фото: Законодательное Собрание Калужской области
Опубликовано: 12.06.2022 18:25 0 242
Городу Балабаново Калужской области исполнилось 50 лет

В воскресенье, 12 июня, город Балабаново отмечает 50-летие. Об этом сообщает Законодательное Собрание Калужской области.

Пожалуй, одной из самых притягательных локаций в День города для его жителей стала площадка «Дивный берег», созданная на реке Страдаловке в рамках проекта «Комфортная городская среда».

Здесь можно было увидеть работу кузнецов, народные умельцы показывали мастер-классы, а скоморохи развлекали горожан и гостей.

Руководитель «Имперского русского балета» Гедиминас Таранда рассказал, что в Балабаново приехали многие его друзья: артисты, художники, музыканты.

— Уверен, что после дальнейшего благоустройства это будет одно из самых популярных мест в Калужской области, – сказал деятель искусств.


Не менее интересно было в других местах города.

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Поздравить жителей с Днем города приехал председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев.

— Город молодой, растущий. Мы видим, как уверенно он развивается: появляются новые жилые микрорайоны, школы, детские сады. Сейчас строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. У города большие перспективы. Хочу пожелать балабановцам счастливого будущего, развития.

Подарком для горожан станет вечернее выступление Имперского русского балета. А затем в честь дня Дня города небо озарит праздничный салют.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Законодательное Собрание Калужской области
Опубликовано: 12.06.2022 18:25 0 242
Тэги: законодательное собрание
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