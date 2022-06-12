В Калужской области с 11 июня объявлен 3 класс пожарной опасности
В субботу, 11 июня, министерство природных ресурсов и экологии Калужской области сообщило об установлении на лесных участках Калужской области 3 класса пожарной опасности.
С начала пожароопасного сезона специалистами Лесопожарной службы, лесничеств, МЧС России по Калужской области уже отработана 171 термоточка. Что помогло не допустить возникновение лесных пожаров.
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области:
— Призываем граждан отказаться от сжигания сухой травы и других растительных остатков, ведь каждый поджог наносит существенный вред окружающей среде. При обнаружении лесного пожара следует незамедлительно звонить по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!