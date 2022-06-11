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В Калужской области открылся фестиваль «Россия – наш единый дом»

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области
Опубликовано: 11.06.2022 19:07 0 180
В Калужской области открылся фестиваль «Россия – наш единый дом»

В субботу, 11 июня, в Малоярославце состоялось открытие седьмого фестиваля национальных культур «Россия – наш единый дом». Об этом сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

Организаторы фестиваля – министерство внутренней политики и массовых коммуникаций области и администрация Малоярославецкого района при поддержке общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России».

Ранее фестиваль проходил в августе и был посвящен Дню Российского флага, в этот раз решено было приурочить его к празднованию в стране Дня России.

Участие в мероприятии, по предварительным данным, приняли около 3 000 человек. В том числе руководство региона и представители национально-культурных автономий области.

Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Олег Калугин отметил:

— Подобные мероприятия не только показывают богатство и многообразие культур и традиций разных народов, но и помогают воспитать чувство уважения к людям разных национальностей. Поздравляю всех с Днём России, желаю здоровья, счастья и благоденствия! Мы разные, но мы вместе. Мы – единая российская нация!

К участникам фестиваля обратился губернатор Калужской области Владислав Шапша:

— Наш край многонациональный. Более семи лет фестиваль помогает объединять народы, проживающие на калужской земле. И я считаю, это хороший способ для представителей разных народов объединиться и стать ближе друг другу.

На фестивале расположились выставки народного творчества, самые разнообразные блюда национальных кухонь. Проводились спортивные состязания, перед гостями выступали творческие коллективы.

Особый интерес у участников вызвали демонстрация фланкировки казачьей шашкой и фаер-шоу.

Завершится фестиваль выступлением рок-группы «Зверобой» и кавер-группы THE BALANCE COVER ВAND.

 

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области
Опубликовано: 11.06.2022 19:07 0 180
Тэги: область
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