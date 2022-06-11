Водитель с признаками опьянения и без прав был остановлен в Калужской области

В субботу, 11 июня, УМВД России по Калужской области сообщает о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении ПДД лицом, имеющим административное наказание.

Сотрудниками ГИБДД в Малоярославецком районе была остановлена иномарка для проверки документов.

40-летний водитель пояснил, что не имеет при себе водительского удостоверения. Проверив базу данных, полиция установила, водительского удостоверения мужчина вообще не получал и уже привлекался к ответственности за административные правонарушения ПДД.

Мужчина по поведению и внешним признакам, вероятно, был пьян. Полицейские в присутствии понятых предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако водитель отказался.

Сейчас мужчина под подпиской о невыезде.

Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

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