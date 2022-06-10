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ВТБ: ставки по депозитам вернутся к уровню начала года

Опубликовано: 10.06.2022 16:37 0 212
ВТБ: ставки по депозитам вернутся к уровню начала года

С учетом очередного снижения ключевой ставки на 1,5 п.п., до 9,5%, ставки по депозитам и накопительным счетам продолжат снижение и достигнут в ближайшее время уровня 6-8%, вернувшись к значениям начала года. При этом рынок сбережений восстанавливается быстрее, чем в кризисном 2014 году. Об этом сообщил начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин.

По мере стабилизации экономической ситуации регулятор продолжает снижение ключевой ставки, и банки придерживаются курса на корректировку условий по сберегательным продуктам. На смену мартовским ставкам свыше 20% в мае пришла доходность в районе 9% годовых. Пропорционально очередному снижению уровня ключевой ставки доходность по вкладам и накопительным счетам скорректируется еще на 1-1,5 п.п. и вернется к уровню начала года.

Текущая ситуация развивается аналогично 2014 году, когда повышение Банком России ключевой ставки привело к резкому росту ставок по вкладам в российских банках. На тот момент средняя из максимальных процентных ставок по десяти банкам, привлекающим наибольший объем депозитов физлиц, выросла почти в полтора раза – с 10,58% до 15,31%. В начале 2014-го она составляла 8,31% и начала расти после ужесточения геополитической ситуации и закрытия возможностей выхода на международные финансовые рынки для ряда российских кредитных организаций. Процесс изменение ставок по сберегательным продуктам сейчас аналогичен концу 2014 и началу 2015 года.

Ситуации на рынке 2022 и 2014 годов вызвали схожую реакцию населения на происходящее: вкладчики сначала снимали наличные, а затем снова возвращали деньги в банки, стремясь зафиксировать максимальную доходность по депозитам. В этом году в период высоких ставок (март-апрель) многие клиенты также открыли вклады и накопительные счета под высокие ставки на 3-6 месяцев, что позволило им получить максимальную доходность.

Потребительское поведение с точки зрения скорости возврата денежных средств в банки в этом году можно оценить как более позитивное в сравнении с 2014-2015 годами. Восстановление портфеля рублевых сбережений ВТБ в 2022 году произошло уже спустя 2 месяца, тогда как в 2015 году это заняло более 6 месяцев.

Несмотря на продолжающееся снижение ключевой ставки и, как следствие, ставок по сберегательным продуктам, ВТБ по-прежнему фиксирует стабильный спрос на классические сбережения – вклады и накопительные счета. Например, можно получить на новые размещенные в банке средства дополнительно 0,5 п.п. к ставке по трехмесячным депозитам, а также повысить доходность по вкладам при открытии через дистанционные каналы на 1 п.п.  

Банк ВТБ (ПАО)

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Опубликовано: 10.06.2022 16:37 0 212
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