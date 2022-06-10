В Калуге на склоне парка растянули 60-метровый флаг России

В пятницу, 10 июня, в Калуге на склоне Центрального парка культуры и отдыха растянули флаг России площадью 900 квадратных метров. Об этом сообщил губернатор Владислав ШАПША.

Триколор размером 15 на 60 метров традиционно размещают там перед 12 июня.

Как отметил Шапша, флаг хорошо видно с Правобережья.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.