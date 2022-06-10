В Калужской области найден живым пропавший 75-летний мужчина

В Людиново 8 июня пропал 75-летний мужчина. Утром в пятницу, 10 июня, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил, что пенсионер найден живым.

Волонтеры не уточняют, где он находился больше суток.

Ранее сообщалось, что у мужчины может быть потеря памяти.

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