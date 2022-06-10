В Калужской области 22 человека заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 22 новых случая коронавируса. Общее количество заболевших достигло 104 205, сообщили в пятницу, 10 июня, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы девять человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше месяца - с 22 апреля.

Выздоровели еще шесть пациентов. Всего с болезнью справились 102 250 калужан.

По всей России выявлены за сутки 3678 случаев коронавируса. За весь период - 18 369 557. Госпитализированы за сутки – 1419. Выписаны – 4332, за весь период – 17 786 254. За последние сутки в стране от ковида умерли 70 человек, за все время – 379 883.

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