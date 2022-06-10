Из Калужской области за неделю выслали 19 нелегальных мигрантов

За последнюю неделю из Калужской области выдворили 19 иностранцев, которые находились в России нелегально. В пятницу, 10 июня, об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

11 из них улетели в Таджикистан, пять - в Узбекистан, три - в Киргизию.

Приставы отвозили их в московский аэропорт «Внуково».

В течение пять лет этим иностранцам запрещено въезжать в Россию.

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