В Калужской области за неделю больше всего подорожали молоко и творог

В пятницу, 10 июня, правительство Калужской области сообщило об изменении цен на некоторые продукты. Приводятся данные за 1-8 июня.

В этот период молоко подорожало на 2%, а творог – на 0,78%.

При этом уменьшились цены на яйца - на 2,18%, маргарин – на 2,75%, огурцы – на 3%, помидоры – на 5,4%, капусту – на 4,4%, свеклу – на 4%.

По сравнению с соседними областными центрами в Калуге наблюдались минимальные цены на кур охлажденных и мороженых, консервы мясные и овощные для детского питания, масло подсолнечное, маргарин, молоко питьевое стерилизованное, сахар-песок, соль, муку пшеничную, рис шлифованный, пшено, крупу гречневую-ядрицу, капусту белокочанную свежую, лук репчатый, свеклу, помидоры, яблоки, бананы. Максимальные – на говядину, свинину, масло сливочное, молоко питьевое пастеризованное, яйцо куриное, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, печенье.

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