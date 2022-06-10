В Калуге найдена живой пропавшая 84-летняя женщина

Как мы уже рассказывали, в Калуге 8 июня пропала 84-летняя женщина. В четверг, 9 июня, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что пенсионерка найдена живой.

Напомним, она ушла из дома в неизвестном направлении с таксой.

Для поисков калужских водителей просили проверить записи с регистраторов.

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