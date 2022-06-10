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10 июня в Калуге возникли споры из-за застройки Березуйского оврага

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 10.06.2022 07:50 0 383
10 июня в Калуге возникли споры из-за застройки Березуйского оврага

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 10 июня.

1866 – объяснения калужского вице-губернатора по поводу жалобы калужского мещанина В.П.Сапожникова в хозяйственный департамент МВД «за воспрещение ему постройки в г. Калуге торговых бань». «...постройка означенных бань разрешена мещанину Сапожникову временно и с тем условием, чтобы строения были уничтожены владельцем без всякого вознаграждения по первому требованию городского начальства, если встретится надобность в засыпке оврага. … постройка нумерной бани в Березуйском овраге возле существующей другой бани чрезвычайно стеснит местность и в случае пожара … представит очевидную опасность для домов … на окраинах оврага… еще в 1847 и 1848 гг. овраг был очищен с большими затруднениями от всех построек и застройка его вновь… была бы явным нарушением Высочайше конфирмованного плана».

1986 – Людиновский тепловозостроительный завод награжден орденом Трудового Красного Знамени

2002 – принят Закон Калужской области от 10.06.2002. N124-ОЗ "Об уполномоченном по правам человека в Калужской области" и создан институт Уполномоченного по правам человека. 18 сентября 2003 года депутатами Законодательного собрания был избран первый Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 10.06.2022 07:50 0 383
Тэги: история калуги
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