В Калужской области колбаса за неделю подорожала сразу на 11,2%

В Калужской области за неделю, с 27 мая по 3 июня, зафиксирован существенный рост цен на некоторые продукты. Об этом в четверг, 9 июня, сообщили в Калугастат.

За семь дней колбасы полукопченая и варено-копченая подорожали сразу на 11,2%. Макароны из муки высшего сорта прибавили в цене 5,5%, сметана – 4%, бананы – 3,8%, пшеничная мука – 3,4%.

В то же время есть и то, что подешевело. Цены на помидоры снизились на 11%. Лук подешевел на 10,6%, огурцы – на 8,2%, морковь – на 4%, капуста – на 3,9%.

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