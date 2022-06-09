Два города Калужской области получили памятные мечи Победы

В четверг, 9 июня, в Москве прошла торжественная церемония вручения мечей Победы «Городам воинской славы». Среди прочих их получили представители Малоярославца и Козельска.

Предыдущая церемония вручения мечей Победы «Городам воинской славы» проводилась в 2015 году. Тогда клинки передали на вечное хранение девяти городам-героям – Москве, Волгограду, Керчи, Мурманску, Новороссийску, Санкт-Петербургу, Севастополю, Смоленску и Туле.

В 2019 году Златоустовская оружейная компания изготовила еще 45 новых мечей. Их собирались вручать городам воинской славы в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса передали только сейчас.

Вес меча – пять килограммов. Каждый покрыт золотом высшей 999,9 пробы и инкрустирован полудрагоценными уральскими камнями: гранатом, символизирующим пролитую кровь, и голубым топазом - символом мира.

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