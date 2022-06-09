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Федеральный эксперт оценил поездку Владислава Шапши в Луганск

Сергей ПЕТРОВ , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 09.06.2022 15:52 4 326
Федеральный эксперт оценил поездку Владислава Шапши в Луганск

Над городом Первомайском в ЛНР возьмет шефство Калужская область. Калужский губернатор Владислав Шапша подписал с мэром Первомайска Сергеем Колягиным соглашение о сотрудничестве. Также Шапша встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником, через которого передал очередной гуманитарный груз для жителей ЛНР от жителей и властей Калужской области. Губернатор и глава ЛНР также обсудили задачи по восстановлению инфраструктуры и социальной сферы. Политолог, руководитель Института политических исследований Сергей МАРКОВ считает, что подобные визиты и соглашения крайне необходимы не только для жизнеобеспечения Донбасса, но и для консолидации российского общества.

- Помощь вновь присоединяемым к территории России регионам оказывают прежде всего те российские регионы, у которых есть высокий запас прочности и у которых есть большой позитивный экономический и политический опыт развития. У них есть скрытые региональные резервы ресурсов, которые они могут использовать для шефской помощи вновь присоединяемым регионам, находящимся зачастую в трудной ситуации. У них есть большой опыт и кадровый состав людей, которые могут быть задействованы в такого рода помощи. Когда осуществлялось присоединение Крыма к России, то за каждыми регионом, за каждым районом Крыма был закреплен один или даже два региона России. Практически все эти регионы России, которые шефствовали над районами Крыма, были сильные, экономически развитые, уверенные в себе, обладающие большим позитивным опытом успешного развития региона. Поэтому то, что Калужская область будет шефствовать над городом в ЛНР, говорит о том, что федеральный центр оценивает результаты развития Калужской области как очень позитивные, считая, что у Калужской области есть все резервы и ресурсы, кадровые резервы и большой опыт позитивного развития.

Для внутриполитической повестки самого региона такого рода участие властей в общероссийской проблематике является исключительно важным. Конечно, людям иногда чуть-чуть жалко то, что ресурсы уходят на сторону, но абсолютное большинство граждан России испытывают огромную симпатию к тем регионам Украины, которые пострадали от репрессивного режима, и активнейшим образом поддерживают политику президента Путина по помощи Донбассу и другим русскоязычным регионам Украины. Поэтому, когда власти региона участвуют в такого рода активной позиции по восстановлению этих регионов Донбасса, в частности ЛНР, если говорить о Калужской области, то это встречает огромную поддержку со стороны населения. Причем эта поддержка не только рациональная, дескать правильно делают, но это поддержка и эмоциональная, возникает огромное чувство эмпатии по отношению к руководителям регионов, в результате такой помощи люди начинают относиться значительно лучше по-человечески. Эта большая человеческая теплая поддержка выльется в то, что в свое время они будут голосовать сердцем именно за них.

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Сергей ПЕТРОВ , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 09.06.2022 15:52 4 326
Тэги: область
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