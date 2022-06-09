В Калужской области 28 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 28 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 104 183, сообщили в четверг, 9 июня, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы 12 человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше месяца - с 22 апреля.

Выздоровели еще восемь пациентов. Всего с болезнью справились 102 244 калужанина.

По всей России выявлены за сутки 3774 случая коронавируса. За весь период - 18 365 879. Госпитализированы за сутки – 1470. Выписаны – 4297, за весь период – 17 781 922. За последние сутки в стране от ковида умерли 77 человек, за все время – 379 813.

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