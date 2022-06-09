Федеральные эксперты оценили шефство Калужской области над городом Первомайском в ЛНР

В среду, 8 июня, федеральная экспертная сеть «Клуб регионов» дала оценку поездке губернатора Калужской области Владислава ШАПША в ЛНР.

С 8 июня наш регион шефствует над городом Первомайском ЛНР. Глава нашего региона прибыл в ЛНР и вместе с мэром Первомайска Сергеем КОЛЯГИНЫМ подписали Соглашение о сотрудничестве и побратимстве.

В знак дружбы обменялись флагами Калужской области и Первомайска.

Эксперты считают такое участие Владислава Шапши важным для правильного позиционирования России и восприятия ее действий жителями ЛНР и ДНР, россиянами.

При этом они отметили, что подобную помощь оказывают именно регионы-лидеры.

Губернатор Владислав Шапша, находясь с визитом в ЛНР, сказал:

— Подписанное сегодня соглашение будет основой не только для реализации совместных программ и проектов, но и послужит укреплению дружбы между жителями Калужской области и Первомайска. Наша область многие годы входит в число стабильно развивающихся регионов России. У нас есть большой практический опыт модернизации экономики и социальной сферы. Все эти знания и навыки мы готовы направить на восстановление мирной жизни и экономики в Первомайске.

Отдельное внимание он уделил необходимости привести в порядок школы к новому учебному году.

Мэр Первомайска Сергей Колягин в свою очередь отметил, что подписание соглашения говорит об интеграции территорий Донбасса с Россией:

— На сегодняшний день без помощи наших старших братьев справиться с проблемами, в том числе экономическими, которые есть у нас в республике, нам будет крайне сложно, если не сказать невозможно.

— Большинство регионов понимают потребности территорий ДНР и ЛНР лучше, чем в министерских кабинетах в Москве. И это правильно, что такая поддержка есть, поскольку уровень 90-х годов там так и остался. Даже небольшая помощь для них – это очень важно, – сказал политолог, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.

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