Премьер-министр России наградил социального работника из Калужской области

В среду, 8 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин вручил благодарность правительства социальному работнику из Калужской области Игорю ЧУМАКОВУ. Об этом рассказал губернатор Владислав Шапша.

Игорь Чумаков работает в Жиздринском доме социального обслуживания с марта 2020 года. Недавно он выиграл региональный этап Всероссийского конкурса профмастерства в номинации «Лучшая практика организации активного досуга граждан старшего поколения». Чумаков подготовил проект «Виртуальный туризм – Весь мир на ладони».

Также Игорь создал волонтерский отряд «#МЫЕДИНЫ», в который вошли проживающие в доме социального обслуживания. Они участвуют в благоустройстве Жиздры и других местных мероприятиях.

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