В Калужской области реальные доходы в 2022 году упали на 19%

В среду, 8 июня, Калугастат опубликовал традиционный отчет о ситуации в экономике Калужской области.

Средняя начисленная заработная плата в марте выросла до 53 150 рублей. При этом реальные располагаемые денежные доходы населения продолжают падать: в первом квартале 2022 года по сравнению с четвертым кварталом 2021 года – на 19,1%.

Главная причина этого – рост цен. В апреле инфляция составила 2,5%. С декабря цены в среднем выросли на 15,2%, с апреля прошлого года – на 21,8%.

В марте в экономике были заняты 515 тысяч человек. Официальное количество безработных – 22 600.

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