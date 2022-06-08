Житель Калуги попытался засудить банк, растратив с кредитной карты 450 тысяч рублей

В Калуге местный житель накопил на кредитной карте долг в 450 тысяч рублей, но платить не собирался. Об этом случае сообщили на днях в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Когда банк подал иск в суд, калужанин сам предъявил претензии кредитной организации. Он заявил, что письменного договора на использование кредитной карты с ним никто не подписывал. А в 2018 году об увеличении лимита по карте его уведомили не письменно, а через смс.

Но суд отклонил иск жителя Калуги. Выяснилось, что в 2013 году при получении кредитки он заполнил заявление-анкету и оставил на нем свою подпись. Это посчитали соблюдением правила составления договора в письменной форме.

Также судья не увидел нарушения в том, что об увеличении лимита уведомили с помощью СМС.

Областной суд также отклонил апелляцию калужанина по этому делу.

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