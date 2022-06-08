Поездка на самокате и пицца – какие подарки ждут калужан летом

В июне в личном кабинете «Мой Tele2» калужанам стали доступны новые предложения от партнеров оператора – они собраны в специальном разделе «Больше». В несколько касаний пользователи могут выбрать то, что их интересует, и получить промокоды на подарки и скидки.

Так, любители городских прогулок оценят возможность бесплатно прокатиться на самокатах сервиса Whoosh. После того как абоненты введут промокод от Tele2 в приложении Whoosh, им начислят 100 бонусных рублей. Этого хватит, чтобы доехать до кафе, парка или прокатиться по красивой Яченской набережной.

Кроме того, в одной из сети ресторанов клиентам добавят пиццу к заказам на сумму от 750 рублей. Для получения подарка достаточно показать промокод оператора на кассе или ввести его на сайте сети пиццерий при оформлении онлайн-заказа. В меню заведений есть пицца как по классическим рецептам, например, «Пепперони» или «Карбонара», так и фирменная «Песто» и другие. Широкий ассортимент позволит абонентам оператора устроить тематический средиземноморский ужин.

Tele2 развивает программу лояльности «Больше» с 2017 года. В приложении оператора или на сайте компании клиентам доступны подарки и скидки от партнеров, которые полезны в повседневной жизни и поддерживают их увлечения и интересы.

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