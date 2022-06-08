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ВТБ в Калужской области увеличил выдачу ипотеки в два раза в мае

Опубликовано: 08.06.2022 16:10 0 158
ВТБ в Калужской области увеличил выдачу ипотеки в два раза в мае

По итогам мая заемщики в Калужской области оформили в ВТБ жилищные кредиты на 187,7 млн рублей. Это более чем в два раза превышает показатель апреля. Увеличение выдач произошло и по собственным программам банка, и по льготной ипотеке. По оценке экспертов ВТБ, после апрельского снижения спроса на жилищные кредиты в мае рынок начал стабилизироваться.

Наиболее существенный прирост продаж в мае наблюдался по программам с господдержкой – «семейной» ипотеке и «Господдержка-2020». Выдача льготных жилищных кредитов по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась почти в 2,5 раза и составила 150,8 млн рублей.

По итогам пяти месяцев этого года калужский ВТБ выдал ипотечных займов на 1,2 млрд рублей. Из них чуть более половины – 643,6 млн рублей – пришлось на собственные программы ВТБ.

«Смягчение кредитно-денежной политики ожидаемо оказало позитивное влияние на рынок недвижимости – ставки стали более комфортными для покупателей, многие решили не откладывать приобретение жилья. Дополнительный стимул – программы господдержки, позволяющие купить просторную квартиру на подходящих условиях. С января по май мы выдали льготных ипотечных займов на 523,8 млн рублей», – отметила Анжелика Романюк, управляющий ВТБ в Калужской области.

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Опубликовано: 08.06.2022 16:10 0 158
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